Sin unidad, la UCR aplaza sus elecciones internas

La reunión en Catamarca 851 se inició con la discusión sobre la fecha de la renovación de autoridades. Esto dejó en evidencia las diferencias entre los distintos sectores. En la votación se impusieron los espacios liderados por referentes como los legisladores Agustín Romano Norri y José Cano, y el ex legislador Ariel García., quien encabeza la línea interna “Boina Blanca”. En sus redes sociales, este movimiento indicó que en la Convención “también se prorrogaron los mandatos de las actuales autoridades locales hasta el 20 de abril de 2025”. Pero este punto promete nuevas polémicas, dado que otros referentes, como Sánchez y Moreno, consideran que este punto no formaba parte de la convocatoria a la reunión extraordinaria, por lo que los convencionales sólo modificaron la fecha de los comicios. El ex legislador Fernando Valdez, del espacio “Causa Tucumán”, advirtió que fue una decisión “antijurídica”, dado que la única autoridad partidaria con competencia en esa materia es la Junta Electoral partidaria. Sin embargo, dirigentes de las corrientes que se impusieron en la votación alegan que, en rigor, no se había llegado a hacer reserva del color, por lo que no habría “derechos adquiridos”, y el cronograma electoral debería “devenir en abstracto”, y se debería emitir un nuevo calendario con el 20 de abril como día de votación.