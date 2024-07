¿Podrá evitar las internas la UCR tucumana?

Nombres que suenan

Ya se menciona a distintos dirigentes para suceder a Sánchez al frente de la UCR. Desde el grupo de intendentes del centenario partido se impulsa la figura de Sebastián Salazar, ex jefe municipal de Bella Vista y esposo de la actual intendenta, Paula Quiles. Salazar viene de estar en la grilla de nombres para conducir la Anses, aunque finalmente eso no ocurrió. “Me gustaría que Sebastián sea el próximo presidente del radicalismo en Tucumán. Creo que es momento de generar nuevos actores políticos, que sean protagonistas de la vida pública”, afirmó el diputado Mariano Campero, ex jefe municipal de Yerba Buena, mediante un comunicado. “A todos aquellos que se golpean fuerte el pecho con el radicalismo, les digo: en las últimas elecciones este espacio directamente no participó. Únicamente compitió en la categoría de gobernador y vicegobernador. De hecho, Cambia Tucumán tiene hoy más legisladores y concejales que el radicalismo”, dijo, en alusión a su espacio. También suena el nombre del legislador Agustín Romano Norri, quien suma un apoyo heterogéneo puertas adentro de la UCR. El listado incluye otros dirigentes, como el también legislador José Seleme. ¿Lograrán un acuerdo de unidad los “correligionarios” en la previa a las intermedias de 2025?