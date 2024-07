Elecciones en Venezuela: temor por la seguridad de González Urrutia

Llamamiento internacional

López Gil también hace un llamamiento al Gobierno de España, solicitando que se implique la Embajada en Caracas para liberar al mencionado periodista. Pero no cree que lo haga. “La Embajada no se implicó en el veto a los diputados españoles que asistieron a Venezuela a supervisar el proceso electoral”, dice en referencia a la expulsión de la comitiva de diputados del Partido Popular que acudió a Caracas para revisar el proceso electoral sin que les dejaran entrar en el país. “España no debería reconocer el resultado electoral. No debe reconocer la victoria de Maduro y tiene que exigir que se verifique el resultado. No hay reconocimiento posible hasta que no haya una verificación”, sentencia López.