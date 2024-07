Elecciones en Venezuela: Nicolás Maduro expulsó al embajador de Argentina

En Cancillería trataban este lunes de entender la situación que pone a los dos países ante una situación muy grave e inédita. A diferencia de Venezuela, en Buenos Aires, Milei tiene en Caracas como jefe de misión al encargado de negocios -no tiene embajador- Andres Mangiarotti.



Están al borde la ruptura diplomática y eso hace que también sea incierta la frágil situación de seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, que permanecen asilados desde el 20 de marzo en la residencia argentina en Caracas. Están bajo cuidado de Mangiarotti. Hasta el lunes al caer la tarde no había presiones de cuándo y cómo deberá salir de Caracas.

En la sede argentina en el país caribeño hay cinco diplomáticos. No hay vuelos directos entre ambos países.

Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima, que pretenden desconocer los resultados electorales de los Comicios Presidenciales efectuados este domingo 28 (…) Venezuela, ante este nefasto precedente, decide retirar todo el personal diplomático de las misiones en; Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo, de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano”, dijo el canciller Yvan Gil.

Esta madrugada, Milei había tuiteado, "Dictador Maduro, afuera!!!"

La tensión se fue agravando entre Milei y Maduro, que a lo largo de este año se fueron cruzando con todo tipo de acusaciones. Sobre todo desde que Milei decidió en febrero entregarle a Estados Unidos un avión venezolano irani (el de Emtrasur Cargo) que la Justicia de ese país reclamaba por estar sujeto a sanciones.

Los venezolanos a su vez no permiten los sobrevuelas de Aerolineas Argentinas por su espacio aéreo afectando sobre todo los que van en ruta a Punta Cana y Nueva York. Tampoco le quiere dar un salvoconducto a los seis venezolanos disidentes del chavismo que están refugiados en la embajada argentina en Caracas.

"Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica", dijo.

Al rato, cuando festejaba su autoproclamada victoria, Maduro dio un discurso y al escuchar del público cánticos que decían ¡Milei, basura, vos sos la dictadura!", repitió la frase y agregó que ello venía "de la profundidad de Argentina". Lo repitió y le agregó: "Milei, vende patria. Cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo. Es un tipo feo y estúpido y se saca fotos de estúpido”. Lo decía con impostado acento argentino.

Un rato antes, su canciller Gil, dijo de Milei: "Nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará factura más temprano que tarde, nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotaran el fascismo que promueves".

Este lunes, Milei apareció por Tik Tok arengando a los venezolanos a seguir luchando y evaluaba qué hacer con Venezuela cuando su gobierno fue tomado por sorprensa por el golpe diplomático del chavismo.