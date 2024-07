VIDEO. “La reforma electoral no es un tema prioritario”, dijo el arzobispo Sánchez

Sánchez remarcó que la Mesa de Diálogo está integrada por 13 instituciones intermedias para atender las necesidades de los tucumanos. Recordó que la necesidad de una reforma electoral es uno de los puntos del acuerdo. Consultado entonces si su postura era a favor o no de una reforma de la Constitución, dijo: “si es oportuno, sí. Si no, no. Tenemos que discernirlo a eso. Ahora, no es un tema prioritario. Hay muchos temas. No nos concentremos en uno solo, sino que tenemos que tener la mirada amplia para ir mirando todos”.