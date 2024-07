Cartas de lectores: red de agua y cloacas

Por este medio expongo el grave problema de agua corriente y la explosión de las cloacas en todo S. M. de Tucumán. Cuando se postuló la Sra. Dra. Chahla de intendenta dijo que haría de este San Miguel de Tucumán una ciudad inteligente. Nunca comprendí bien esos dos términos. Con mi observación rutinaria, considero que tenemos graves problemas sobre estos dos servicios, con atraso creo yo de más de 100 años, siendo muy preocupante la no solución, tras gobiernos provincial y municipal, seguimos con los mismos problemas. Parece que nuestros políticos no observan las pérdidas de agua por toda la ciudad, hablemos de B° Norte, por donde me movilizo, y qué decir si salimos un poco: Bulnes, Italia, etc. Es urgente la atención de diseño de la ciudad versus impacto ambiental, ambos servicios colapsados, sin vislumbrar un asomo de solución por parte de Municipio y Estado Provincial. Se autorizan la construcción de grandes moles de edificios + sum+ pileta sin contemplar la capacidad de estos servicios. Ejemplo: Balcarce al 600, con pleno conocimiento de la zona, 11 edificios en altura en la misma cuadra. Estos mismos fueron 11 viviendas con sus familias, cada una de ellas se convirtieron en múltiples viviendas. Ejemplo: en uno solo de 13 pisos, viven 54 familias con la misma estructura de agua y cloacas, por lo que cada tanto se llama a los bomberos para que llenen el tanque por falta de agua, con su costo adicional, al margen se paga la boleta del agua a la SAT, por un servicio que no contamos, con una actualización asombrosa, con los reiterados reclamos a ese mismo organismo. No sería una forma de estudiar y proponerse cómo puede diseñarse esta ciudad, ya que el actual no es bueno, y estamos muy lejos de tener una “ciudad inteligente”, causando un impacto ambiental negativo. Es urgente pensar orgánicamente y organizadamente qué ciudad queremos, ya que la misma avanza a pasos agigantados, no siendo acompañada por el mantenimiento y la ampliación, etc., de estos servicios. Sugiero como primera medida emitir un DNU / emergencia hídrica, hasta que SAT/ municipio/ Estado provincial consideren imprescindibles estos dos servicios para los ciudadanos que habitan esta tierra tucumana. El DNU sería para determinar cuántos edificios / N° de pisos + sum+ piletas + cocheras, por cuadra, sería correcto con la estructura actual de red de agua y cloacas. Lo puntualizo en cuanto Estado municipal, ya que cuando uno comienza una obra lo primero que realiza los permisos municipales. Si bien lo más emergente es la falta de agua, se considera importantísimo el estudio de suelo. Para ser permisibles a la ejecución de cocheras en subsuelos en uno o dos, y que la capa freática lo permita, ya que suelen llenarse de agua con los inconvenientes pertinentes. Con esto doy una vista ligera de la situación crítica que padecemos los habitante de esta provincia. Más fue mi preocupación cuando leí en este mismo diario el domingo 21 de julio el orden de prioridades de obra, agua y cloacas en N° 5. (planta depuradora de San Felipe). Y el día martes 23 de julio, prioridades para la ciudad por parte del municipio el lanzamiento del Consejo Económico Social. Aguardo con ansiedad la solución de estos dos servicios en la brevedad posible y resolver cuantos Edificios por cuadra o manzana.