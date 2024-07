Andrei Fernández lleva los tejidos wichí de Tartagal a Berlín

- Nos vimos en 2017 en un conversatorio y desde entonces, estudiando y viviendo en Tartagal, con poco o nada de exposición pública, me tocó la puerta prácticamente una investigadora alemana pidiendo que muestre lo que estudiaba en Berlín. Fue una producción muy generosa, con gran presupuesto. Y desde allí me conocieron otros artistas que me invitaron a hacer otras curadurías. Desde entonces trabajo en esto y en los textos con mi amigo Gabriel Chaile, con quien comparto mucho. Hace poco estuvimos trabajando en Escobar (Buenos Aires) en el nuevo museo que abrirá el Malba allí en septiembre y donde Gabriel tendrá un pabellón, con las obras que compró en la Bienal de Venecia Eduardo Costantini. Es todo de vidrio…vivimos una experiencia distinta esos días. Se ha formado allí una ciudad cerrada.