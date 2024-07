Sportivo Guzmán durmió al "león" bandeño y se consagró campeón de la Copa Tucumán

La perspicacia del volante no finalizó con el gol. El “10” ingresó al área por la banda izquierda, y recibió una dura entrada de Mauro Galván. Penal y el triunfo estaba a un paso. Más bien a un disparo. “Siempre fui con mi hermano de chiquito. Por distintos motivos, terminé dejando y mucho tiempo después me llamó Julio Caldés. Él fue el que me hizo venir a acá. Después tuve de entrenadores a Dardo Sánchez, Walter Concha, Víctor Concha… ellos me subieron a Primera; estos tres títulos tienen un sabor especial porque fue una revancha. Había perdido tres finales en inferiores y en reserva. Ahora, estoy disfrutando del tricampeonato”, recuerda. “Vamos a festejar en el Humberto Rizza. Después pensaremos en cuál va a ser el próximo objetivo”, agrega.