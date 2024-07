Cartas de lectores: La década del 70

Reflexionar sobre la violencia política de la década del 70 en nuestro país es un trabajo insalubre; de antemano sabemos que no vamos a conformar, y mucho menos convencer, a una parte importante de la sociedad argentina. La violencia entre nosotros empezó hace aproximadamente 200 años, casi inmediatamente después de independizarnos de España: unitarios y federales se ahorcaban, fusilaban y se degollaban (con exhibición de cabezas incluidas); no existía superioridad moral de un sector con respecto al otro, todos eran responsables de esos hechos aberrantes y todos estaban convencidos de que lo hacían “para salvar a la patria”. Lo mismo ocurre con los protagonistas de la violencia en la reciente década del 70; los subversivos que mantenían secuestrado en un pozo a un coronel, lo convertían en un cadáver viviente y lo mataban, se creían “próceres de la liberación nacional”. Del mismo modo, los militares que torturaban a un joven, para sacarle información, y luego lo arrojaban semidormido desde un avión se consideraban “salvadores de la patria”. Ni los militares ni los subversivos actuaban persiguiendo un lucro personal, no buscaban enriquecerse. Como los unitarios y federales 200 años atrás, ningún sector es moralmente superior al otro. La sociedad argentina, es decir nosotros, mirábamos para otro lado o apoyamos a algunos de los sectores enfrentados; también fuimos responsables, por acción u omisión, de esos lamentables hechos de violencia. La solución que el colectivo peronista quiere darle a la violencia de los 70 está lejos de cicatrizar las heridas y profundiza la división de los argentinos, por eso el tema siempre regresa e interpela a la sociedad.