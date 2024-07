El consenso, clave para la reforma

Los constitucionalistas afirman que toda revisión de una Carta Magna implica una crisis. Efectivamente, Tucumán atraviesa desde hace años un estado de crisis que se potenció a partir de la sanción de la Carta Magna de 2006. En esa ocasión, de los 142 artículos de la Constitución de 1990, 83 no fueron modificados; se alteró el preámbulo y 40 artículos, se incorporaron 47 cláusulas nuevas y se suprimieron 10. Sin embargo, hay muchas disposiciones que no prosperaron por planteos judiciales: la integración de la Junta Electoral con el presidente de la Corte, el vicegobernador y el fiscal de Estado; la autorización al PE para organizar el Consejo de la Magistratura; reforma constitucional vía enmienda legislativa; la acusación contra el gobernador para el enjuiciamiento con el voto de tres cuartos de la totalidad de la comisión acusadora; la no suspensión de los funcionarios acusados en juicio político, y la declaración con tres cuarto de los votos de los legisladores presentes de la inhabilidad del gobernador, del vicegobernador o de la persona que ejerza el Poder Ejecutivo.