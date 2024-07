Las motos, una epidemia silenciosa, y no tanto

Según su etimología, el vocablo “epidemia” es una descripción en la salud que ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de individuos superior al esperado en una población. No es exagerado entonces decir que en Tucumán sufrimos una epidemia de motos, que está causando un silencioso estrago en la comunidad. Los pocos siniestros que adquieren notoriedad pública es porque involucran fallecimientos, aunque incluso no todas las muertes alcanzan conocimiento público. Sin embargo, se estima que el 25% de los decesos no se producen en el lugar ni el día del hecho, sino en los 30 días subsiguientes. Esto,sin contar los heridos, muchos con secuelas permanentes, como daños en la vista, oídos, o serios perjuicios en miembros superiores o inferiores.