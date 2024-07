“La salud del General”, un hecho desconocido del pasado reciente

- Me enteré del episodio a través de la lectura de un diario digital, hace ya algunos años. Lo leí y me impactó. Me pregunté entonces, según recuerdo, qué hubiese hecho yo si hubiese tenido “entre mis manos” a quién fue condenado por la desaparición de un ser querido. Ese impacto de la lectura, muy elemental ya que no me ocupé de investigar o preguntar por la historia real, me acompañó algunos años. Inadvertidamente, surgieron imágenes, ideas, sentimientos con el correr del tiempo. Dicen los buenos escritores que cuando las imágenes retornan, es porque pesan en el interior y hay que escribir sobre ellas. Sobre las recurrentes hay que escribir, no sobre las pasajeras. Y así fue que recién escribí la obra en 2021, muchos años después de haber conocido el hecho que le sirvió solo como punto de partida, como “chispa”.