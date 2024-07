Si Gonzalo Bettini llega en condiciones, Diego Flores repetiría el equipo de San Martín de Tucumán

No obstante, la tarea no será nada sencilla debido a algunas lesiones. Durante el entrenamiento de esta semana, el plantel “santo” se mostró enfocado en seguir las instrucciones del cuerpo técnico y en perfeccionar los detalles que podrían marcar la diferencia el domingo. El DT ansía que en ese compromiso, sus dirigidos repitan el funcionamiento exhibido contra el “cervecero”. “Espero que el triunfo tenga un buen efecto de acá en adelante. Estamos punteros, pero no te podés relajar. Este es un torneo que se define en la fecha 38. Más allá de la posición en la tabla, nosotros tenemos que pensar en Talleres. Ahí va a cambiar el contexto y las características del partido”, dijo Flores.