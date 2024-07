VIDEO. Cambios en el sistema electoral: “Que se quede tranquilo Jaldo”, dijo Acevedo

El presidente del Poder Legislativo, circunstancialmente a cargo del Ejecutivo, buscó dispersar las lecturas políticas que apuntan a rivalidades entre su postura y la del mandatario. De hecho, le restó importancia a que el anuncio de algo tan trascendental como una reforma constitucional haya sido ejecutado solo por el gobernador, y no de manera conjunta. “No es la primera vez que ocurre. El gobernador lanza un tema porque tiene su iniciativa, su impronta; y de ahí se tiene que poner a charlar. Yo no estaba en la semana cuando él habló y él no está ahora, por eso quiero que esté tranquilo, que podamos trabajar en armonía”, dijo. Además, reconoció que se enteró de la convocatoria a través de los medios.