Canelada: "el oficialismo tiene mayoría en la Legislatura, si quieren transformar Tucumán aprueben leyes en ese sentido"

En el marco del debate por la reforma política en Tucumán, el concejal José María Canelada advirtió que el oficialismo debe dar muestras concretas de que tiene intenciones de transparentar lo público, mejorar el sistema republicano y garantizar elecciones ordenadas y limpias. "Cada vez que nos han dicho que iban a llevar adelante procesos de reforma, no cambió nada. Hay ejemplos concretos, como la escandalosa elección de 2015. Prometieron una reforma que terminó siendo un maquillaje. Por eso continuaron el festival de acoples, el clientelismo y el acarreo. Cuando impulsamos Ficha Limpia en la Legislatura para que los delincuentes no pudieran ser candidatos, también hicieron una puesta en escena que no modificó nada. Entonces, hacen falta menos discurso y más gestos", señaló.