¿Qué siente un perro antes de morir?, La desgarradora historia de un veterinario

El llamado a la responsabilidad emocional

El veterinario explicó que para las personas, las mascotas son solo una parte de su vida, pero para ellas, los humanos lo son todo. Pidió que, cuando deban tomar la decisión de sacrificarlos, no los abandonen en una sala llena de extraños: "Buscan en cada rostro a la persona amada. No entienden por qué los dejaste cuando están enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu comodidad". Concluyó con una reflexión: "No seas cobarde porque crees que es demasiado difícil para vos, imagínate lo que sienten cuando los dejas en su momento más vulnerable y las personas como yo tienen que hacer todo lo posible cada vez para consolarlos, hacerlos menos asustados y probar para explicar por qué simplemente no pudiste quedarte".