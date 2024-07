Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Se abre hoy “Juntarnos”: se inaugura a las 17.30 el Bar inclusivo en avenida Perón y malvinas, Yerba Buena

Juntarnos abrirá sus puertas hoy a las 17.30 en avenida Perón esquina Malvinas, en Yerba Buena. Se trata de un bar inclusivo que integra laboralmente a chicos con discapacidades. “Decimos que el bar va a ser 100% inclusivo, no sólo para el que trabaja, sino para el que va”, dijo hace unas semanas en el programa “Panorama Tucumano” José “Pepe” Ramón, empresario tucumano, impulsor de algunas acciones solidarias como “El Ramonazo” y gran motivador de la inclusión laboral de personas con discapacidad. “Vamos a tener accesibilidad, por ejemplo, para un chico con autismo; tenemos pisos podotáctiles para ciegos; tenemos baños especiales, porque (por ejemplo) un chico con parálisis cerebral usa una silla de ruedas mucho más grande que las que conocemos, y come distinto, como papilla. Por eso decimos que es 100% inclusivo, para el que trabaja y para el que va. Pero no queremos que la gente vaya por pena…. Nosotros queremos que la gente vaya porque el producto sea de primera, que la pases espectacular y que te vayas lleno de amor”. Va a ser el primer bar inclusivo del Noroeste y “Pepe” y los amigos que lo acompañan esperan que en el futuro haya más.