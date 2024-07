Lucho Hoyos canta “Solita mi alma” y otras sorpresas

Canción para Messi

Al final de la entrevista insiste que no faltarán obras como “Reparación” (Rap/Oración), que es un tema compuesto en honor a su padre y que le plantea el desafío de pretender “rapear”. O “No me han enseñao”, que “es un canto al Valle Calchaquí, un honor al paisaje del hombre en este caso particular. Otra sorpresa será homenajear al máximo jugador de fútbol de la historia. “Hay una canción para Lionel Messi, donde también se colará mi tema ‘Ciudadela’, que es un tributo más terrenal”, afirma.