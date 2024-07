Tomar esta cantidad de bebidas con alcohol a la semana aumenta el riesgo de muerte por cáncer

Consejos para reducir el consumo de alcohol

Para quienes buscan reducir su consumo de alcohol, se recomienda alternar las bebidas alcohólicas con no alcohólicas. Peter Butt, especialista del CDC, sugiere que esto no sólo ralentiza la ingesta de alcohol sino que también provoca una sensación de saciedad que puede conducir a un menor consumo. Evitar beber rápido es otro método efectivo para minimizar el impacto del alcohol, al igual que no consumirlo con el estómago vacío. Comer antes y mientras se bebe puede ayudar a ralentizar la absorción del alcohol en el cuerpo.