Cartas de lectores: “¿Quiénes carajo se creen que son?”

(Para usar un término que se ha puesto de moda en el mundo) ¿Se puede saber quiénes carajo son los jueces Daniel Obligado y Alejandro Slokar para pedir informes a la ministra Patricia Bullrich sobre las características y circunstancias de una visita a presos efectuada por diputados de la Nación? Pero, ¡Cómo se atreven, so liberticidas! ¡Desde cuándo visitar a un preso compone un acto presuntivo de cometer delito! ¿Acaso quieren privarlos, también, del derecho humano de recibir visitas? ¿En qué parte de las condenas se les prohíbe tal cosa? ¡Como argentinos libres reclamamos el derecho de visitar presos porque se nos da la gana! Pedimos, además, que se sancione con la pena que corresponda a los que, en lugar de procurar justicia, intentan cercenar con oficios totalitarios nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional. Repudiamos, también, la denuncia presentada por las ONG de derechos humanos que pretenden violar esos mismos derechos elementales a los argentinos. Pérez Esquivel, madres de Plaza de Mayo y compañía pretenden para Argentina un régimen carcelario cubano-castrista. No lo consiguieron en los ’70 y no lo conseguirán ahora. Es de esperar que la ministra Bullrich, los diputados visitadores y el gobierno en general, no se dejen correr con la vaina comportándose como pusilánimes. De no ser así, ya saben lo que pueden hacer con el cantito “¡Viva la libertad, Carajo!”