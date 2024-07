“La denuncia en mi contra es política”, afirmó Yapura Astorga

“Siempre estuve a Derecho y estoy esperando que se haga el juicio. Estuve 16 años en la intendencia de Tafí del Valle. Jamás me enriquecí. Y no lo digo solo yo, lo dicen los informes de la AFIP. Esto es todo una campaña con tintes políticos”. De esta manera, el ex legislador y ex intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga opinó sobre la posibilidad cierta de ser enjuiciado este año por enriquecimiento ilícito luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara dos recursos que había presentado su defensa por lo que quedó confirmada la realización de un debate oral y público.