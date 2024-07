Tos postinfecciosa: ¿cuánto tiempo dura y qué síntomas de alarma no se deben dejar pasar?

Esto significa que es un síntoma común después de una grite o un resfrío, sin embargo, muchas personas se preocupan y consultan con un médico antes que se cumpla el plazo. "La tos prolongada muchas veces tiene que ver con un estado de inflamación de las vías aéreas o de estimulación de los nervios que producen la tos y no es por persistencia de la infección, así que los antibióticos no suelen estar indicados", explicó Alejandro Videla, jefe del servicio de Neumonología del Hospital Austral y ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), a Clarín.