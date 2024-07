El día que un tucumano tricampeón de Copa Libertadores fue apuñalado por defender a un anciano

Según Aguirre Suárez, el final del partido no fue apto para cardíacos. “En el último minuto presentí que la guerra se terminaba en el campo de juego y empezaba en las tribunas. Llovían agua y proyectiles, y encima nos empataron. Fue un error nuestro”, confesaba. ”Estábamos a sesenta segundos de la gloria o del desastre. No había lugar para la desconcentración, ni para perder la calma; (Bobby) Charlton la metió con la mano y era el segundo de Manchester. Me enloquecí, reclamo el “hands” y lo veo pasar a (Alberto) Poletti enloquecido de alegría. No entendía nada. Él había escuchado el silbato final antes del centro. Yo no. Casi me da un infarto”, finalizaba sobre aquella experiencia que marcó su trayectoria deportiva.