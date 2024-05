La experiencia y el hambre de gloria, claves para el título de Estudiantes en la Copa de la Liga

Pérez, uno de los tantos líderes de este equipo campeón. Festejó alocadamente en el campo de juego, pero fue mesurado a la hora de declarar. “Aquí nadie vino a reemplazar a nadie, todos sumamos nuestro granito de arena. Eso es importante. Llegué a un equipo campeón y fue importante el llamado de Eduardo porque tenía ofertas para ir a otros equipos, pero me terminó convenciendo. Que alguien te llame en vacaciones habla muy bien y yo le dije que quería demostrar en la cancha. A pesar de mis 38 años, creo que lo hice bien”, explicó el ex volante de River, quizás enviando un mensaje entre líneas a su ex entrenador Martín Demichelis, con quién tuvo diferencias que derivaron en su salida del “millonario”.