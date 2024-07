Elon Musk hace "desfilar" a líderes mundiales como si fueran modelos de moda

Pero el desfile no se limita solo a los líderes políticos. También incluye a magnates de la tecnología, entre ellos el propio Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook y Bill Gates. En el video se ve a Zuckerberg convirtiéndose en un reptil en referencia a que es reptiliano: un alienígena con aspecto humanoide. Pero no es la única indirecta: con Gates aprovecha el momento para hacer que sostenga una pantalla con la frase "Runway of power" y, al final, aparece un error de Windows, en alusión a la reciente caída temporal de Microsoft.