Proteger las obras de viviendas

En efecto, las empresas, que antes pidieron auxilio del Estado porque no podían vigilar las obras y los barrios sin terminar que terminaron siendo vandalizados, ahora dicen estar en una etapa peor, en la que están empezando a liquidar maquinarias y equipos, de lo que cabe inferir que no están pudiendo custodiar nada y el daño inmediato o en mediano plazo por vandalismo es prácticamente seguro. Es decir que no sólo habrá que replantear cómo concluir lo que ya se ha comenzado y quedó detenido, sino que hay riesgo de que se termine gastando el doble o el triple en algunas de esas obras.