La insólita confesión de un australiano que se amputó un dedo para disputar los Juegos Olímpicos

En un entrenamiento previo a la cita olímpica, el australiano se lesionó el anillo de la mano derecha. Claro; la dolencia lo apartaría del evento. No obstante, Dawson decidió cortarse la extremidad para competir lo más rápido posible. "No tuve mucho tiempo para tomar una decisión ", dijo en diálogo con 7 News. "Llamé a mi mujer y me dijo: 'No quiero que tomes una decisión precipitada'. Pero creo que tenía toda la información que necesitaba para tomar una decisión no sólo para jugar en París, sino para la vida después y para darme la mejor salud", detalló, quien disputará su terceros Juegos Olímpicos (estuvo en Río 2016 y Tokio 2020, donde consiguió dos medallas de platas consecutivas).