Argentina desde la mirada de Tomás Eloy Martínez

Una época en que no sólo la sociedad argentina tiene interrogantes, sino que es el arte el que se nutre de todas esas incertezas para reflexionar, enlazando vínculos entre la Historia y la ficción; por lo tanto el resurgimiento de la “novela histórica”, alejada de los paradigmas de la tradición romántica, obedece a los factores contextuales por los que se vio afectado el país, según distintas perspectivas, puesto que, así como el espacio sociopolítico es complejo, la mirada y la voz no son monológicas: “Cada uno de esos ojos (los de la mosca) ve cuatro mil pedazos diferentes de la realidad. A mi abuela Dominga le impresionaban mucho. Juan me decía ¿qué ve una mosca? ¿ve cuatro mil verdades o una verdad partida en cuatro mil pedazos? Y yo no sabía qué contestarle” (La novela de Perón, 1991, pp.213).