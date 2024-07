La nueva batalla libertaria: eliminación de las PASO y Boleta Única

“Hay una discusión respecto de si es necesario que toda la oferta esté en la misma boleta o dividamos las boletas por categorías. Esta segunda opción podría ser una alternativa que evite el efecto arrastre, y esto es lo que preocupa a las fuerzas provinciales. Porque si en una misma boleta vos podés seleccionar toda la oferta de un partido, siempre vas a elegir según el protagonismo de la principal categoría. Por ejemplo, si se elige Presidente te vas a guiar por tu intención de voto a presidente y eso arrastra el resto de las categorías. Si vos separás boletas por categorías, entonces tenés la boleta única de papel para categoría presidente, la boleta única de papel para categoría gobernador, la boleta única de papel para categoría diputado. Y eso te permite que la gente pueda intercambiar su voto en diferentes partidos”, ejemplificó. Romero aseveró que no necesariamente se resuelve la presencia de fiscales con este método, ya que una vez que el acta del escrutinio se llenó y se depositó dentro de la urna, ya no se cuentan más los votos. “Con lo cual, si no hay fiscales de una fuerza y los otros fiscales se confabulan para poner el acta de una forma distinta a la que efectivamente ocurren los votos, salvo que después se cuente por algún motivo en el escrutinio definitivo los votos de esa urna, no se vuelven a contar”, alertó.