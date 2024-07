El destino de los niños en un mundo fuera de control

Pequeños soldados

Los niños obligados a convertirse en niños soldados son otra forma de abuso infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) -International Labor Organization (ILO)- estima que decenas de miles de niñas y niños son alistados por la fuerza en organizaciones armadas de al menos 17 países. La Coalición para detener el uso de niños soldados -Coalition to Stop the Use of Child Soldiers- ha señalado que se debe reconocer la cuestión de las niñas utilizadas como soldados, ya que son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual.