La misa de hoy: alma... calma

“En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: ‘Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco’. Así habla Jesucristo a los apóstoles al escuchar lo que éstos le contaban al concluir su misión. El Señor, después de escucharlos, invita a los apóstoles a ir con él a un lugar tranquilo para que puedan descansar”.

El evangelio de este domingo es un llamado al descanso interior, al sosiego espiritual. Nunca como en estos tiempos se ha visto al hombre tan inquieto y desasosegado. La post pandemia de la covid ha dejado al hombre sin paz y con miedos nunca antes dimensionados. Hay carencia de paz interior y desborde de distracción exterior cuyo resultado es una atomización del espíritu que conlleva cansancio interior y exterior.

Jesucristo no invita a sus apóstoles a que vayan a descansar, alejándose de él. Por el contrario, les dice: Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Estas palabras del Señor recuerdan aquellas otras que decía a todas las personas que le rodeaban y que se encuentran en el evangelio de Mateo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt 11,28). Hay un imperativo de parte de Jesus, “venid”... Es un llamado urgente a descansar en la profundidad de nuestra relación con Dios y con nuestra conciencia.

La experiencia de la “falla de internet” que vivimos en estos días puso en jaque a más de una conciencia y una empresa. Su experiencia ha llevado a los analistas a preguntarse qué haríamos sin internet y con todo lo que ello conlleva.

Lo que sí pudimos ver es el estado de desesperación de muchas personas que no sabían qué hacer de sus vidas y trabajos....buen ejercicio global de dependencia virtual en la realidad. Pobre de este hombre que no sabe descansar su espíritu.

Para los creyentes el evangelio de este domingo es una invitación al descanso en Dios... al descanso espiritual... al descanso en la paz de una conciencia bien tranquila. El modo que Jesús nos enseña es a través del diálogo con Dios, sacando los ruidos existenciales que solo aturden y dispersan.

Ahora bien,vivir no consiste en ir a la deriva, sin mantener un rumbo frente al oleaje y las tormentas de la vida. Todos los objetivos que nos proponemos nacen siempre en nuestro interior, y ese interior, esa hoja de ruta, debe trazarse con el necesario descanso, que no consiste en un dolce far niente, sino en dedicar tiempo a nuestra formación humana, tanto física como espiritual.

El camino de todo logro valioso comienza enriqueciendo nuestro universo interior, ese laboratorio donde se integran los datos y experiencias que van madurando poco a poco a la persona y capacitándose para analizar y unificar la compleja realidad en la que vive. Es por ello que descanso va con trabajo y trabajo con descanso.

Alma... calma reza el viejo dicho. Alma... calma. Tranquilizar el alma pidiéndole calma ante tanto estrés moderno... Solo el descanso en Dios y en el Bien Verdadero nos ayudará a tener el horizonte claro de la lucha de todos los días. No te olvides...repite muchas veces..Alma...calma.