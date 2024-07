Extremar cuidados con las quemas de vegetales

Este año se avizora complejo. Mientras el año pasado un informe de la Estación Experimental Agrícola Obispo Colombres daba cuenta de una tendencia a la disminución de los incendios en campos de cosecha, en este 2024 ya se encendieron las alarmas: en los primeros 18 días de este julio se registraron 627 focos de fuego, señala un investigador, comparando con los 470 focos del mismo mes de 2023. En una nota de esta semana se relatan los problemas que hubo en Villa Quinteros, Concepción y Aguilares. “En la ruta no se veía casi nada. Lo afortunado fue que el tránsito era escaso, sino podría haberse producido algún accidente. En la ciudad casi no se podía respirar por el aire contaminado”, se quejó un poblador de Concepción. Los mismos cañeros, preocupados por el efecto de las heladas y de los incendios de rastrojos, pastizales en banquinas y basurales, advirtieron que en agosto habrá focos de incendio por todos lados. Otro productor añadió que “lo único que está resguardando la humedad de la raíz son las chalas. Si las quemamos se produce un deterioro importante en los niveles de rendimiento y de protección del suelo en vista al rebrote” y precisó que la caña cosechada con integral y quemada no es permitida en los ingenios.