Cartas de lectores: Carta a un amigo

Querido Amigo: quiero decirte que la vida no es tan difícil, solo debes transitarla con alegría, a pesar de las pruebas, de las cargas y desilusiones. Quién no tiene pruebas tampoco tiene felicidad verdadera. Las pruebas nos fortalecen, nos ayudan a crecer y, sobre todo, a valorar lo que tenemos. Muchas veces las personas que más queremos y en quiénes más confiamos nos causaran heridas profundas. Y para que no nos lastimen de nuevo construiremos muros a nuestro alrededor. Pero el que se encierra entre murallas suele sentirse terriblemente solo. Quiero decirte que no porque te hayan lastimado vas a vivir herido. Que día a día descubrirás personas que tienen el don de curar las heridas más profundas. Y con solo sonreír, tomarte las manos o abrazarte te sentirás dispuesto a volver a confiar. Porque Dios, en su inmensa sabiduría, misericordia y amor, puso en el mundo muchas de estas personas para recordarte que él nunca se olvida de sus hijos. Y les llama amigos. Quiero decirte que decir te quiero, te necesito, me haces falta, te extraño, deseo verte. Necesito un abrazo, no es debilidad, sino humildad emocional. Es saber reconocer que no se puede solo; es saber gestionar las emociones. Y solo las personas fuertes reconocen y se atreven a expresar sus necesidades. Solo los valientes piden ayuda. La vida no es tan difícil; solo debes transitarla con alegría, disfrutando de la belleza que encierran las pequeñas cosas, valorando cada momento compartido. Cada instante. Así todos los días tendrás un motivo para ser feliz. Vive tu vida de tal modo que cuando sea el momento de marcharte te lleves todo lo bueno. Porque solo los buenos recuerdos te pertenecen. Los bienes materiales quedan. Feliz día del amigo.