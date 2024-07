Los Olmos, unidos para triunfar en la Copa Tucumán

Gastón va por más. Quiere seguir aportando goles y anhela poder abrazarse con la gloria vestido de rojo y blanco. “Más allá que acabo de cumplir 36 años, todos los días sigo aprendiendo algo nuevo. Es verdad que vengo anotando goles de cabeza que en sí es el fuerte del juego de Abel. Sinceramente ese aspecto no es en lo que más me destaco pero aprendí mucho de eso en los últimos años; y por suerte ahora eso se está traduciendo en goles para el equipo”, resaltó dejando en claro que el duelo contra Atlético Concepción será una batalla dificilísima, en la que para que el “gaucho” pueda salir bien parado será crucial no cometer ni el más mínimo error. “Atlético Concepción es un muy buen equipo, pero nosotros estamos preparados para esta clase de partidos. Tenemos que jugar concentrados, dejando la vida en cada pelota que vayamos a disputar”.