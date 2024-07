Rodrigo De Paul se refirió al vídeo en el que le secan la transpiración a "Chiqui" Tapia

En ese sentido, el volante de la Selección se refirió a esa situación y aseguró que todo el plantel empezó a bromear con el máximo dirigente del fútbol argentino. “El ‘Chiqui’ estaba con mucha fiebre. Él ama ir a los entrenamientos, a los partidos. Los presidentes de las federaciones no son tan cercanos. A él le gusta el fútbol, el olor a pasto. Él no se la quería perder, no sabés el calor que hacía”, dijo De Paul, que dio más detalles. “Justo se da esa situación, ¿para qué? Al otro día salíamos con una toalla cada uno después de entrenar y le pasábamos”, recordó entre risas.