Cartas de lectores: tormenta financiera

"Se está formando una tormenta" (Clarín). ¿Rebelión de banqueros? El enojo tiene que ver con trasladar la deuda del Banco Central al ajuste. Los créditos otorgados por los bancos con el Banco Central equivalen a 12.000 millones de dólares. La Asociación de Bancos no quiere saber nada con el canje de letras del Banco Central al Tesoro Nacional. Preferirían, sin consultarlos, que el Tesoro se haga cargo en un fondo del bulto. Al responder negativamente, los cimientos del plan quedaron sacudidos irreversiblemente. Caputo quiere pasar todo lo que queda de la deuda del Banco Central con dos bancos -unos 20 billones de pesos- al Tesoro sin ofrecer garantías acerca de la capacidad de pago del Tesoro. A la deuda del Central se agregan los 15.000 millones de dólares de deudas mensuales y que desde diciembre equivalen a 80.000 millones de dólares. La gran presión de los tenedores por venderlas e ir al dólar provoca una subida desenfrenada del paralelo. Tenían la potestad de venderlos a precio de emisión para que el Central los comprara al costo de una emisión descontrolada y que fue descartada. La venta de 2 billones de pesos, por parte del Banco Macro, antes de pasarlos al Tesoro desató una crisis cuando Milei la denunció como golpista. Las negociaciones con los bancos para pasar la deuda del Central al Tesoro se encuentran en un punto muerto. El fantasma de la ex primera ministra del Reino Unido Mary Elizabeth Truss, que duró 45 días en el cargo, revolotea sobre el ministro Caputo, derribada por la Bolsa de Londres, su campaña se basó en el no pago de impuestos hasta que se dieron cuenta de que el presupuesto iba a explotar con endeudamiento en un país ya endeudado. El tamaño del ajuste de Milei para financiar el pago de la deuda es irrealizable. El ajuste está llevando a la recesión, caída de la recaudación impositiva y desánimo de ingresos. No alcanza con los gastos ya bajados, entre ellos los de las obras públicas. Ya se había declarado un default con las empresas eléctricas al darles en vez de plata, un bono que cotiza a mitad de su valor declarado. Ni siquiera fue conversado con las empresas. Los agroexportadores son de la opinión que no tienen una ventaja económica con el dólar oficial actual (el dólar paralelo cotiza a 1.500 pesos). Desataría una gran inflación afectando a todas las clases sociales. En diciembre el Gobierno aumentó 120% el dólar y produjo una devaluación del 63%. El FMI comprendió la situación y le requirió un plan "drástico" y devaluación contraria al esquema que se basa en el aparato de la obra pública y recesión. Todos los esquemas pactados y de futuros realineamientos electorales para el 2025 se asientan en barro. Lo explica Europa con accidentes históricos que llevaron a adelantar las elecciones en el Reino Unido y en Francia.