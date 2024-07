La guerra contra la basura empieza por casa

La Municipalidad ha instalado 69 eco-puntos en parques, peatonales, plazas, escuelas y calles. Pero la falta de papeleros y basureros se nota. Una persona puede caminar varias cuadras hasta encontrar un cesto para tirar la basura. Y no se trata de culpar a las distintas administraciones municipales, ya que se ven obligados a reponer constantemente los papeleros, pero hay una cuestión que parece ser invencible: los ataques vandálicos. La enorme mayoría de los basureros están rotos, o directamente no se encuentran ya que hasta los roban. Y reponerlos incide tarde o temprano en los presupuestos oficiales. En San Miguel de Tucumán, por ejemplo, rige la ordenanza N° 1.387, que prohibe arrojar basura en lugares no permitidos. Se aplica sobre todo a vecinos que descargan los residuos en cualquier parte, sin respetar las normativas. Pero las acciones más urbanas, como tirar un papel en un cesto en el microcentro, se hace complicado ya que son pocos los basureros. En Banda del Río Salí, por ejemplo, también hay severas multas que llegan a los 100.000 pesos para quienes arrojan basura en la vía pública.