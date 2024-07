Cartas de lectores: ciudadanía activa

La ciudadanía se ejerce participando y significa tomar parte en algo que nos trasciende como individuos; de hecho, se comparten ideas y actitudes tras un objetivo común. La participación social implica involucrarse en los problemas del conjunto de la comunidad, a nivel micro como macrosocial. Esto es, la problemática de la cuadra, del barrio, la ciudad, la región, etc... Implica un “nosotros” que nos impulsa a la acción colectiva tras un objetivo común, pues pensamos del mismo modo la realidad y los métodos para su transformación y mejoramiento. Mientras más ejerzamos la participación social y política, mas ejercemos la ciudadanía y construimos de hecho una sociedad mejor. Es imprescindible no desanimarse con el “brote conservador “ que afecta a una parte de nuestro país. Se debe incrementar la participación, aunque no sea específicamente en las estructuras institucionales clásicas tradicionales, sino también en distintas formas novedosas. Reivindicaciones con objetivos concretos y específicos donde se vaya plasmando la construcción de lazos solidarios. Estas formas de participación no siempre dentro de espacios institucionales ni tradicionales, muy probablemente serán las responsables de la reconstrucción del tejido social, cultural y político del país, en una época donde los egoísmos sectoriales conspiran contra el bienestar general de los argentinos.