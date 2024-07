Cartas de lectores: Roca

Hoy 17 de julio, se cumplen 181 años del nacimiento del Gral. Julio Argentino Roca, que como su madre Agustina Paz le escribe a su marido José Segundo Roca diciendo “nuestro hijo se llamará Julio por el mes de la Patria, y Argentino porque espero haga cosas grandes por el país“. En 1859, siendo alumno del Colegio de Concepción del Uruguay, y con 16 años, tiene el bautismo de fuego en la batalla de Cepeda, donde el ejército de la Confederación, comandado por Urquiza, derrota al ejército de Buenos Aires comandado por Mitre. Luego de una larga y brillante carrera militar, a los 31 años asciende a general, y con el apoyo del presidente Avellaneda y por ley aprobada por el Congreso, realiza la Campaña al Desierto. La Conquista fue una actitud enérgica de posesión de esa parte del territorio que hasta entonces, en los hechos, no era nuestro. Más que una expedición militar fue un acto posesorio. Roca presidente empieza la etapa de “Paz y Administración “, fundando las bases de la Argentina moderna. Fomenta la inmigración, la expansión de la red ferroviaria, el nuevo puerto de Buenos Aires, la ley de Educación 1.420 que imponía la educación primaria gratuita, obligatoria y laica. La ley de Registro Civil. Estas dos leyes eran indispensables para los extranjeros, que debían encontrar un país que los integrara, y no alteraba el hecho de que seamos mayoría católicos. El Tratado con Chile, mediante el cual Chile renunciaba a toda pretensión sobre la Patagonia, y la frontera pasaba por la línea de las altas cumbres divisoria de aguas. También la expansión de la industria, el comercio, la exportación de cereales, carnes congeladas, etc. El Estado daba confianza en la moneda, optimismo al inversor, tranquilidad al pueblo, y las puertas abiertas a toda inmigración que quisiera trabajar y progresar. Admiraba el pensamiento de Alberdi y creía firmemente en la educación. Tucumán debe valorar a este gran tucumano; la avenida Roca debe recuperar su nombre en toda su extensión, porque creo que no es justo eliminar a Roca reemplazando su nombre y su homenaje. Es un ejemplo y un orgullo para los tucumanos, como lo fueron Alberdi, Avellaneda, La Madrid, Bernabé Aráoz, Marcos Paz y tantos otros, que hicieron grande nuestra Patria. Así como los tucumanos debemos estar muy orgullosos de que el 9 de julio en nuestra Casa Histórica, nos independizamos de España, del rey, y de toda dominación extranjera, también en nuestra provincia nacieron hombres como Roca, trascendentes para la Patria.