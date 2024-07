Tuvo un aneurisma que lo obligó a dejar el rugby, empezó a correr y formará parte de la selección nacional de ultradistancia

Sin cimbronazos de vida que lo desestabilicen él conquistaba metas, pero le tocó. Un aneurisma lo obligó a soltar la ovalada para siempre. La experiencia traumática golpeaba a su puerta, pero no sabía con qué espíritu se metía. “Fue un break en mi vida. Dejé de jugar porque tengo un clip que me sostiene la arteria y no me puedo golpear la cabeza. Superar los temores de que pase lo peor, hace que los otros miedos no tengan tanta trascendencia”, reconoció. La palabra muerte rondaba en su mundo cuando lo diagnosticaron, pero su personalidad forjada en el deporte no desapareció.