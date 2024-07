El Gobierno de Milei habilitó a los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas

El gobierno de Milei sostiene este modelo de apertura por dos razones, una general o macroeconómica y otra más sectorial, vinculada al mundo del fútbol concreto. En el primer caso, el Presidente explicó que con la apertura del fútbol al capital privado podría generarse una rápida inversión del orden de los U$s 3.000 a U$s 4.000 millones, en momentos de dólares escasos. La segunda razón apunta a que el escenario actual es clubes pobres como dirigentes ricos, ventas prematuras de jugadores que son llevados no sólo a grandes clubes de Europa, sino también a Estados Unidos o, incluso, Brasil.