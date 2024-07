Cuál es la edad recomendada para empezar a tomar café

¿Existe una edad exacta para comenzar a beber café?

En realidad, no existe una edad específica recomendada para comenzar a consumir café, sino más bien una edad antes de la cual no es aconsejable hacerlo. Esto se debe a las características de la cafeína, el principal componente del café, que puede tener efectos negativos en edades tempranas. Sin embargo, a partir de cierta edad, se considera que el consumo moderado de cafeína es aceptable siempre que se tenga en cuenta el límite seguro para la salud. Este límite no solo se aplica al café, sino también a otros alimentos que contienen cafeína, como el chocolate, ciertos helados y algunos refrescos.