Debate sobre las universidades

En LA GACETA del 14 de julio se exponen distintas miradas sobre las universidades, reabriendo debates viejos que vuelven a increparnos. Quisiera reconocer la mirada holística y humanizante de nuestra ministra Susana Montaldo, sus afirmaciones sobre la relevancia de nuestras universidades en el exterior, a pesar de las crisis económicas; su idea de fortalecer todo el sistema educativo y no recuperar sólo algunos sectores en detrimento de otros, sumamente empática y acertada. Su expresión textual: “¿Alguien puede dudar de la dificultad de estudiar con hambre, frío y desesperanza?” pone sobre el tapete su lucidez y su empatía con los contextos más vulnerables que no pueden progresar porque están atados a limitaciones involuntarias. Como contrapartida, y en la dinámica del debate, aparecen las expresiones de Paulo Falcón: “de nada sirve promover carreras para las que el sistema económico y productivo no tiene lugar...” afirmando a continuación que la educación así entendida dejará una fábrica de frustraciones. Esta lamentable idea de mercantilización de las universidades y su direccionamiento pragmático hacia la robótica y la programación deja tantas falencias y tantas debilidades que nos es menester salir a expresar el malestar de las humanidades, las artes, las disciplinas de salud como la educación física, la psicología; estas disciplinas servirán de contención emocional a ese adolescente, a ese joven, a ese adulto sometido a la tiranía del mercado y la informática, atrapado por las adicciones, en esa distopía de robots emergidos de la China demonizada y con trabajo esclavo, que Falcón propone como mundo utópico. ¡Dios nos libre de esta mercantilización de las vocaciones humanas!