Valentina Díaz: “el arte es emocional”

- Sí, está pensando en la obra, en la relación de las dos tejedoras. Me he acercado, te acercás, pero a los otros tal vez no le intereses, hay que ver cuáles son las cosas que se pueden dar a cambio. Mucho arte contemporáneo se ha convertido en extractivista de otras culturas, es casi como en una moda. Hay que meterse ahí, pero hay que ver cómo. El texto habla de esa dificultad, de formas de pensar, de cómo hacerlo, cómo se acerca una cosa a otra. Hablar de arte, de algo que está más allá del arte. Intenté acercarme y no ha funcionado, hablo de eso. No sabes cómo vincularle, es una reflexión.