Milei, el intervencionista, y la patria socialista

A Carlos Saúl Menem le atribuyen una frase que no es suya. “Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie” es la máxima que el folclore asigna al dos veces ex presidente. La pronunció, en realidad, Guillermo Vilas, a modo de ejemplo de la política menemista, en una entrevista con Bernardo Neustadt. De Javier Milei, quien homenajeó este año al riojano llamándolo “el mejor Presidente de la historia”, bien podría predicarse que si hubiera dicho cuáles eran sus convicciones reales, según las confirman sus últimas actuaciones, otra debiera haber sido su línea discursiva.