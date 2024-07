Aunque los resultados fueron opuestos, los técnicos de las selecciones tucumanas pusieron signo positivo a los amistosos

“En el primer partido fuimos más organizados y respetamos el planteo. En el segundo estuvimos más desordenados y no pudimos mantener una estructura fija defensiva y nos costó por momentos los ataques de Salta que generó más situaciones, pero pudimos ganarlo”, analizó Gustavo Irazusta. Junto a Sebastián Molina dirigen al equipo de caballeros. “El balance es positivo, no solo por el resultado y la victoria en dos partidos, que no era el objetivo principal, sino encontrar el rodaje en los jugadores y terminar de definir algunas posiciones”, agregó el DT. Los caballeros se entrenarán martes y miércoles con el coach Ignacio Bergner que vendrá desde Buenos Aires. Los goles tucumanos en los amistosos fueron de Jorge Chehin en dos oportunidades, Erik Brunet, Juan Pablo Mendoza y Shiroma Takesi.