Los Pumas tuvieron una revancha esperada

Afortunadamente, los europeos no volvieron a sumar. Sí lo hizo, en cambio, Argentina, que pudo reponerse y dar vuelta la historia, con la figura clave de un tucumano: Thomas Gallo. El pilar de Benetton, que esta vez no fue titular, entró para cambiar la historia, y anotó dos tries para darle el triunfo a Los Pumas, a los 17‘ y a los 26‘. Las conversiones de Carreras permitieron engrosar el marcador, que terminó siendo de 33-25 para el seleccionado argentino, que sostuvo la ventaja en los minutos finales con un gran trabajo defensivo, y un empuje total de todo el equipo. Por supuesto, todavía hay mucho por mejorar, pero fue un gran segundo paso para el ciclo Contepomi, que la próxima semana, tendrá su último compromiso de la ventana de julio, ante Uruguay.