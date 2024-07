Sueño americano: una familia tucumana vende empanadas en Miami y hasta creó una de color rosa en homenaje a Lionel Messi

“Empanadas Grill” no tiene una sede abierta al público, sin embargo el proyecto va bien. “Las vendemos en mi casa, que está ubicada en North Miami Beach. Vienen a comprar muchos tucumanos, pero también rusos, peruanos, dominicanos y hasta colombianos. Una vez vino Mercedes Paz”, relata inflando el pecho. “Otra vez, un matrimonio colombiano nos compró seis empanadas porque querían probarlas. Las comieron en su auto porque nosotros no tenemos un lugar en donde puedan sentarse y el hombre volvió a pedirme unas servilletas; todo el jugo le había saltado al darle el mordisco. Ese hombre me dijo que la empanada lo hacía recordar a cuando había ido a Tucumán. Las comparó con las Sara Figueroa, ex campeona de Famaillá. No sabés el orgullo que me dio”.