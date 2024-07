Nació en Bangladesh, aprendió español para poder conquistar a una Miss Mundo y asegura que medio país es fanático de Argentina

El español no es una lengua común allí. Tonmay cuenta que la gente más de una vez lo descalificó por elegir una carrera “atípica”. “Era muy raro que alguien aprenda esa lengua, pero debo reconocer que siempre estuvo en mis planes. A finales de la década del ‘90 siempre veía a las latinas que ganaban el concurso de Miss Universo. Entonces, pensé que la única manera de tener una oportunidad era aprendiendo español, jajaja”, bromea. “En 2002, después de que Brasil ganó el Mundial intenté aprender portugués, pero no tuve oportunidad. Entonces, me decanté por el español porque casi todos los países de Sudamérica lo hablan. Fue muy difícil, pero me enamoré de la lengua y siempre aumentaba mi interés por conocer la cultura del continente. Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Maradona, Shakira, Pablo Neruda, Salma Hayek o Ernesto “Che” Guevara fueron algunas de las personalidades que estudié y seguí muy de cerca”, asegura el intérprete del Saif Sporting Club y de Bangladesh Police FC.