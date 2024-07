Cartas de lectores: Elección por descarte

El sentido común no está gobernando. El señor Presidente debe saber que su elección fue por descarte. No lo elegimos por amor sino por el espanto de continuar hasta la decadencia total. Pero no creo que sea conveniente que el Presidente sea un patotero, que ataca a los presidentes vecinos. Sería conveniente que se ocupe de la corrupción en nuestras tierras, que es desastrosa y no de la de Lula o de la mujer de Sánchez. Dentro de cuatro años y con los objetivos logrados, que se dedique hacer lo que se le antoje. Es idiota y de una gran soberbia meterse en la casa de otro cuando la nuestra está llena de ratas. Le pido al Presidente, ya con un agotamiento por tanta locura, se ocupe de los problemas nuestros para lo cual fue elegido. Espero tenga un gran éxito y que la reunión en Tucumán el 9 de Julio haya sido un momento bisagra y comencemos a reconstruir nuestra patria, con respeto a la ley, paz y sentido común.